25 years of Grenada Soca Monarch -Winners & Songs

YEAR ARTISTE NAME OF SONG

1994 BLACK WIZARD JUMP UP

1995 AJAMU ON THE ROAD AGAIN

1996 RANDY ISAAC 6 FOR 9

1997 INSPECTOR POWER IN THE SOCA

1998 INSPECTOR & SCHOLAR BELLY / WATCH YOU CONDUCT

1999 SHELDON DOUGLAS FIND SOMETHING

2000 ZINGO HOW THEY GO STOP IT

2001 SHELDON DOUGLAS LASH AH WOOD

2002 SHELDON DOUGLAS REPRESENT

2003 TALLPREE CARNIVAL MADNESS

2004 MR. KILLA THUNDER RAGS

2005 BOOGIE B CLEAR D’ SMOKE

2006 MR. KILLA WARRIORS

2007 LUNI SPARK & ELECTRIFY HIGH

2008 LUNI SPARK & ELECTRIFY CLEAR D’ WAY

2009 MR. KILLA SWING IT AWAY

2010 OTIS TORNADO

2011 TERRA KID LAST DAYS

2012 LAVA MAN PSYCHO

2013 BOYZIE MAS EVERYWHERE

2014 LUNI SPARK & ELECTRIFY NO MERCY

2015 BOYZIE BATTALIONS

2016 BOYZIE BULLS EYE

2017 BOYZIE D’ INTENTION